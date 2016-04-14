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بالصور.. نجاح جراحة نادرة لفصل طفلتين ملتصقتين بمنطقة الحوض استمرت 15 ساعة

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بالصور.. نجاح جراحة نادرة لفصل طفلتين ملتصقتين بمنطقة الحوض استمرت 15 ساعة بالصور.. نجاح جراحة نادرة لفصل طفلتين ملتصقتين بمنطقة الحوض استمرت 15 ساعة
فى حدث نادر أجريت جراحة فصل لطفلتين توأم ملتصقتين من منطقة الحوض استمرت 15 ساعة فى مستشفى ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت الطفلتان "خيمينا" و"سكارليت" ولدتا ملتصقتين من منطقة الحوض وتشتركان فى القولون والمثانة.

ونجح الأطباء فى فصل الشقيقتين، ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة الطفلتين وقال: "ولدت "خيمينا" و"سكارليت" فى مايو الماضى فى "كريستى"، بمركز منطقة خليج سان فرانسيسكو الطبى، وهما يلتصقان من منطقة الحوض ويشتركان فى قولون ومثانة واحدة، ويبلغان حاليًا 10 أشهر.

وتحكى والدة الطفلتين قائلة: "اكتشف الطبيب فى الشهر الثالث من الحمل أنى أحمل 3 توائم منهم اثنان ملتصقان، وولدت الأخت الثالثة لهما بدون مشاكل صحية".

وتتابع: "منذ لحظة رؤيتى لهما وبداخلى صراع كبير أريد أن يجرى الأطباء لهما عملية الفصل سريعًا حتى أحمل كلاً منهما على حدة وفى الوقت نفسه أخاف من فشل العملية وفقدان إحداهما".

وقال الدكتور هارون باتل، أحد الفريق الجراحى الذى قام بإجراء العملية للطفلتين: "هناك حالة واحدة فقط لميلاد توأمين ملتصقين من كل 50 مليون طفل فى مجموعة الثلاثة توائم، وهو ما جعل الفريق الطبى يأخذ عدة أشهر للاستعداد لهذه العملية، وأكد أنه لن تكون هذه العملية هى الوحيدة فى حياة الطفلتين حتى يتعافيان بشكل كامل ولكنهما تحتاجان للعديد من الجراحات الإضافية عندما تكبران.

التوأم الملتصق (1)

التوأم الملتصق (2)

التوأم الملتصق (3)

التوأم الملتصق (4)


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