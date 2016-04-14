بالفيديو : تعلمي خطوات الكونتورينغ المناسب لاطلالة الحجاب

هل يقلقك شكل جبينك عندما تضعين الحجاب، وتتمنين لو أنه أعرض بقليل، ليظهر اتساع عينيك ؟ هل تودين إخفاء بعض العيوب في وجهك، كعرض أنفك الذي يظهر بوضوح وأنت تضعين الحجاب ؟ خبيرة التجميل ميسون هلال ستقدم لك النصائح، وستعلمك بالفيدو كيفية الحصول على كونتورينغ مناسب للحجاب، يراعي كيفية إبراز نقاط الجمال في وجهك ويخفي ما لا تودين إظهاره.

تقول ميسون هلال إن أهمية هذه التقنية للمحجبات تكمن في قدرتها على التمويه وتغير شكل ومعالم الوجه، كإخفاء طول الوجه أو الحنك و تغيير شكل الخدود أو العكس، أي إظهار الجبين بشكل أعرض بشكل يتناسب مع ملامح الوجه الذي تبرز تفاصيله مع وضع الحجاب .

تشير ميسون هلال إلى أن الكونتورينغ يعتمد على تقنية التلاعب بتدرجات الألوان، فنستخدم المستحضر الداكن للإخفاء والفاتح للإضاءة، والإبراز بشكل يمنح الوجه إشراقاً مميزاً.

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وتنصح خبيرة التجميل باسخدام الستيك لتفادي تلطيخ الحجاب، على ان نستخدم فوقه بودرة الخدود، كما تلفت إلى أنه يمكننا الاستعاضة عنه بالبلاش العادي لتمويه الخدود أو الذقن .

إذاً العملية تعتمد على التلاعب اللوني والتدرج، بحيث نبرز ما نريد ونخفي العيوب،غير أن الأهم يبقى، وفق ميسون هلال هو أن نتذكر دائماً أن المطلوب هو التمويه، بعيداً عن المغالاة والمبالغة، وأن لكل وجه طريقة كونتورينغ خاصة تبعاً لشكل الوجه وملامحه .

نصائح عامة :

تقنية التربيت بمنديل ورقيّ مبلل بالماء، بشكل خفيف، على الوجه، تسهم في تثبيت المكياج والكنتورينغ ، وتمنع تلطخ غطاء الرأس بالمكياج.

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