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بالصور.. إسرائيل توافق على بناء ناطحة سحاب على شكل هرم فى القدس

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بالصور.. إسرائيل توافق على بناء ناطحة سحاب على شكل هرم فى القدس بالصور.. إسرائيل توافق على بناء ناطحة سحاب على شكل هرم فى القدس
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال فى القدس وافقت على بناء ناطحة سحاب على شكل الهرم بالمدينة، فى موقع متميز يطل على المسجد الأقصى وحائط البراق ومسجد قبة الصخرة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم التصويت على إنشاء الناطحة باللجان المختصة بالمدينة، وتم الموافقة عليها بالإجماع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واضع تصميم الناطحة هو المصمم اليهودى الأمريكى دانيال لبسكند، وبمعاونة الإسرائيلى يجائيل ليفى، موضحة أن طول الناطحة يبلغ 165 مترًا وبها 29 طابقًا.

يذكر أنه أول مرة تم عرض التصميمات الخاصة بالناطحة فى شهر أكتوبر الماضى، ولم يبدأ العمل فيها إلا بعد موافقة السلطات المختصة فى القدس.

تصميم-لناطحة-السحاب-فى-القدس-(3)

تصميم-لناطحة-السحاب-فى-القدس-(1)

تصميم-لناطحة-السحاب-فى-القدس-(2)


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