أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قالت مروة حسين عن طلاقها من عماد الدين أديب وهروبه خارج مصر؟

Google+ Print

الخميس 14-04-2016 14:49

نفت الفنانة الشابة مروة حسين انفصالها عن المنتج والإعلامى عماد الدين أديب ، مؤكدة أن كل ما تردد حول هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة.
وأضافت مروة في لقاء تليفزيوني قصير أنه لا صحة إيضاً لكل ما تردد حول هروبه من بسبب مديونياته، مشيرة أن عماد له أعمال كثيرة خارج مصر، في العديد من الدول الأوروبية، ويأتي إلى القاهرة في زيارات قصيرة ويسافر بعدها لمتابعة البزنس الخاص به.
يشار إلى أن هناك العديد من الأخبار تم تناقلها تفيد بانفصال مروة عن عماد بعد خلافات عائلية وهو ما نفته مروة جملة وتفصيلاً.
وكان زواج الإثنين قد أُثار ضجة كبيرة بسبب فارق السن الكبير بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"