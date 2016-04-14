ماذا قالت مروة حسين عن طلاقها من عماد الدين أديب وهروبه خارج مصر؟

نفت الفنانة الشابة مروة حسين انفصالها عن المنتج والإعلامى عماد الدين أديب ، مؤكدة أن كل ما تردد حول هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة.

وأضافت مروة في لقاء تليفزيوني قصير أنه لا صحة إيضاً لكل ما تردد حول هروبه من مصر بسبب مديونياته، مشيرة أن عماد له أعمال كثيرة خارج مصر، في العديد من الدول الأوروبية، ويأتي إلى القاهرة في زيارات قصيرة ويسافر بعدها لمتابعة البزنس الخاص به.

يشار إلى أن هناك العديد من الأخبار تم تناقلها تفيد بانفصال مروة عن عماد بعد خلافات عائلية وهو ما نفته مروة جملة وتفصيلاً.

وكان زواج الإثنين قد أُثار ضجة كبيرة بسبب فارق السن الكبير بينهما.