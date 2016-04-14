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هل وقع الخلاف بين جورج وسوف وأولاده بسبب ابنته عيون؟

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الخميس 14-04-2016 14:36

تردد مؤخراً في قطر وفي أوساط القطرية ندى زيدان زوجة "سلطان الطرب " جورج وسوف الثانية أنها قامت مؤخراً بواجب العزاء بوفاة والده بديع أسعد وسوف في منطقة كفرون في سوريا، حيث استغلت وجودها هناك، خاصة بعد معرفتها بالوعكة الصحية التي ألمّت مؤخراً بالوسوف، لتعمل على تسجيل ابنتهما على إسم والدها جورج وسوف في سوريا. وتردد أن تسجيل عيون الوسوف على إسم والدها عكّر المياه الصافية بين وديع ووالده جورج وسوف وتسبب بخلاف كبير أدى إلى قطيعة بينهما. وتردد أن ولديه حاتم وجورج جونيور أيضاً انضما إلى شقيقهما وديع معارضين والدهما. وتردد أن الثلاثة قرروا الافتراق عنه. فهل إذا صحّ الخبر أن خلاف الوسوف مع أولاده بسبب تسجيل ابنته عيون سيدفعه للعيش مع ندى زيدان؟

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سيدتي

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