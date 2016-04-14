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بيونسيه تنشر صور حفل عيد ميلاد إبنتها الرائع

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الخميس 14-04-2016 15:28

يبدو أن النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé لا تمتلك فقط موهبة الغناء، بل هي أيضاً موهبة في تحضير وتنسيق الحفلات.
فبعد مرور حوالي الـ4 أشهر على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها بلو ايفي Blue Ivy، نشرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً صور تظهر روعة الحفل الذي أقيم حينها.
وبدا تنسيق الورود والألوان وكأن المشهد من فيلم خيالي للأطفال، وأعطى تواجد ملابس الجنيات التنكريّة والأجنحة رونقاً مميزاً للحفل، إضافة لإختيار ديكور مخصص لهذه الأجواء.
يذكر أن Blue Ivy التي أتمت عامها الرابع بداية العام هي ابنة Beyoncé من زوجها جاي زي Jay Z البالغ من العمر 46 عاماً.

صورة تعكس الشبه الكبير بين "بيونسيه" و" Blue Ivy"

 

 

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