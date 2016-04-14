"العليا للانتخابات": لم نتلق شكاوى حول خرق الصمت الانتخابى فى الدقهلية

قال المستشار عبدالحميد همام، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس اللجنة اللعيا للانتخابات بالدقهلية، اليوم الخميس، إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى بخصوص خرق الصمت الانتخابي، والعمل يجري بشكل سليم.

وقال همام في تصريح لـ"اليوم السابع" إن الانتخابات تسير بشكل عادي، وقوات الجيش والشرطة تسلمت المدارس بمدينتي طلخا ونبروه، والقرى التابعة لهما، ولا يوجد أي معوقات في العملية الانتخابية، على أن يتسلم القضاة غدًا بطاقات الترشيح.

وأضاف "سيخوض الانتخابات 16 مرشحًا فقط، ولا يوجد هناك أي طعون حاليًا، والإدارية العليا حكمت باستبعاد المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة سابقًا، ولا يوجد أية مشكلات في هذا الصدد".

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزي طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوي نائب مستقل، وفي إنتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 16 أبريل.

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