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صور..«محافظ أسوان» يناقش مستجدات الأحداث بالمحافظة مع الصحفيين والإعلاميين‎

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مراسل «ONA»:

عقد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى إجتماعه الشهري الثالث، مع الصحفيين والإعلاميين أمس الأربعاء، وممثلى المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمحافظة، بهدف مناقشة المستجدات خلال الشهر الماضى.

تناول الاجتماع مناقشة موقف مشروع إسكان الصداقة، مع استعدادات المحافظة لموسم سياحى جديد، وبعض القضايا المرورية التي تتطلب وضع حلول في الفترة القادمة، وغيرها من الموضوعات المهمة والملحة في الفترة الحالية.

يذكر أن، اللواء مجدى حجازى فور توليه مسئولية محافظة أسوان، قرر عقد لقاء شهرى أول ثلاثاء من كل شهر بالإعلاميين والصحفيين، لعرض ما يستجد من أعمال ويعتبر حلقة وصل بين الطرفين، وتم تأجيله الشهر الجاري، إلى يوم الأربعاء نظرًا لارتباطات طارئة  لمحافظ أسوان .

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