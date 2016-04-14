الزمالك يقرر إيقاف باسم مرسي لأجل غير مسمى وعرضه للبيع

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لأجل غير مسمى، بالإضافة لعرضه للبيع.

وكان المدير الفني للزمالك أليكس ماكليس، استبعد أمس باسم مرسي من قائمة الفريق الأبيض في مباراة الداخلية المقرر إقامتها، مساء اليوم، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وأيضًا إحالته للتحقيق، وذلك بعد مشادته مع زميله محمد سالم، وكذلك عبد الحليم مدير الكرة في الجهاز الفني، خلال مران الزمالك أمس.

وأكد رئيس الزمالك أن هذا يأتي من أجل فرض الانضباط داخل النادي، حيث قرر تحويل اللاعب للتحقيق يوم السبت المقبل، وصدّق على تغريمه الـ 300 ألف جنيه.