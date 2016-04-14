صور..الأجهزة الأمنية بسوهاج تعيد طفل مختطف لأهله ‎

مراسل «ONA»:

​تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن، من ​ضبط تشكيل عصابي قام بخطف طفل بمركز دار السلام .

ترجع تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من شخص يدعي «زغلول» مقيم في منطقة الكشح بدار السلام ، بإختطاف مجهولين مسلحين، نجله فادي 11 عاماً تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، واصطحابه داخل السيارة ، وفروا هاربين .

وبتكثيف إجراءات البحث الجنائي، تبين أن وراء إرتكاب الواقعه كل من محمد حسني ثابت 23 عاماً – عامل ، ومحمد جمال الظاهر 23 عاماً -عامل ، ومحمد عباس أحمد ، مقيمان في البلابيش .

وتتبعت الأجهزة الأمنية مكالماته الهاتفية التي وردت للوالد، وتم رصد المتهم الأول بالقاهرة ، وتم تحديد مكان تواجد الطفل بالمنطقة الجبلية علي بعد 45 كيلو متر من قرية الكشح، حيث تم اعداد مأمورية لضبط المتهمين ، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة ، وتبين أنه مبلغ بسرقتها من القاهرة ، وفور وصول القوات قام المتهمين بالهرب والتخلي عن الطفل الذي تم إعادته لأهله ، وجاري ضبطهم من قبل القوات المختصة .