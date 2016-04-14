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مطرانية بني سويف تنفي اتهامها لمستشفى الجامعة بالإهمال العمد تجاه طفلة قبطية

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مطرانية بني سويف تنفي اتهامها لمستشفى الجامعة بالإهمال العمد تجاه طفلة قبطية مطرانية بني سويف تنفي اتهامها لمستشفى الجامعة بالإهمال العمد تجاه طفلة قبطية

أرشيفية

نفت مطرانية بني سويف في بيان لها اليوم الخميس، اتهامها للمستشفى الجامعي بالقتل العمد في حق طفلة قبطية مصابة في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي” حادث نفق سنور”, مشيرًة إلى أن الطفلة كانت حالتها متأخره بسبب الحادث.

ونفى القمص أرميا عبده مسؤول خدمة الحوادث بمطرانية بنى سويف، ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن وجود إهمال أو تقصير في المستشفى الجامعي ببني سويف موكدًا على  أن المعاملة في مستشفى الجامعة لايوجد بها تفرقة بين المرضى بسبب الجنس أواللون أوالديانة.

.وأكدت الكنيسة أنها تقدر وتحترم دور مستشفى جامعة بني سويف فيما تقدمه فى خدمة تجاه المجتمع

  

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