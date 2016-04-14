سعر القرص 3.5 دولار.. دواء مصرى يخفض تكلفة علاج فيروس "سى" عالميًا

فى انتصار علمى كبير عرض مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد "الايزل" المنعقد حاليا فى برشلونة، النتائج النهاية لاكتشاف دواء مصرى جديد يخفض التكلفة العالمية لعلاج فيروس سى.

وكان هذا البحث العلمى الذى أجرى فى مصر تحت إشراف وزارة الصحة، والدكتور جمال عصمت والدكتور إمام واكد والدكتورة مايسة الرازقى عن عقار"السوفالدى المصرى والرافى داسفير" وهو الدواء المصرى لعلاج فيروس سى النوع الجينى الرابع .

وقال الدكتور شيرين حلمى المدير التنفيذى للشركة المنتجة للعقار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم توقع اتفاقية بحث علمى مع المنظمة الدولية لعلاج الأمراض المُهْمَلَة " DNDI" لإجراء بحث علمى فى ماليزيا وتايلاند فى 10 مراكز بحثية على ألف مريض لتجربة هذا العلاج على جميع الأنواع الجينية المختلفة الأخرى، مثل النوع الأول والثانى والثالث والخامس والسادس وذلك بعد نجاحه فى علاج النوع الجينى الرابع فى مصر، ونجاح تجربته على 300 مريض فى مصر.

وقال الدكتور شيرين حلمى إن العقار الجديد سيكون بسعر 3.5 دولار فى اليوم والعلاج لمدة 84 يوما أى 12 أسبوعا ليصل سعر الكورس أقل من 300 دولار فى الكورس العلاجى، موضحا أنه تم الإعلان عن ذلك فى محاضرة ألقاها خلال المؤتمر، كما تحدث عن الدواء الدكتور وبرنارد ديكول رئيس المنظمة الدولية لعلاج الأمراض المُهْمَلَة DNDI "والدكتورة شاهيناز ممثلة وزارة الصحة الماليزية.

وأشار إلى أنه يتمنى نجاح التعاون مع المنظمة الدولية للأمراض المهملة لتوفير مركب دوائى سعره 3.50 دولار للقرص فى اليوم أو أقل، بدلاً من 1000 دولار يوميًا لكل حبة دواء، كما نتمنى لهذا التعاون أن يدعم الحصول على علاج فيروس سى فعال وآمن بأسعار فى متناول جميع المرضى على مستوى العالم.

وأكد الدكتور شيرين أن التجربة الناجحة فى مصر على أيدى جميع الشركاء سوف تظل نموذجًا يدرس ويحتذى بها فى العالم كله، مشيرا ألى أن الإحصائيات العلمية الموثقة تشير إلى أن مصر من الدول التى بها معدلات عالية من انتشار فيروس سى على مستوى العالم.

وأضاف أنه بفضل البرنامج الرئاسى المصرى الذى يهدف إلى علاج مليون مريض سنويًا وجهود الأساتذة والأطباء القائمين على علاج المرضى نجحت المحاولات لإنتاج مضادات فيروسات ذات المفعول المباشر بأسعار معقولة لدعم وتحقيق هدفنا المتمثل فى عالم خال من فيروس سى.

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