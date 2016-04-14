أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس غير مستقر مع تزايد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي تشمل منطقة ليوا والعين وبعض المناطق في الامارات الشمالية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 36 كم/ساعة في البداية تصل الى 60 كم/ساعة أحيانا مع نشاط السحب تصبح شمالية غربية / 25 - 40 كم/ ساعة آخر ليل الجمعة وصباح السبت.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب مع نشاط السحب .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة أقدام قرب الساحل تصل إلى خمسة أقدام مع نشاط السحب ومن أربعة إلى ستة وسبعة أقدام بالعمق يصل لعشرة أقدام مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية ودقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    32      23              80       30 .
> دبي                        32      24              80       25 .
> الشارقة                   32      21              75       25.
> عجمان                    33      22              80       30.
> أم القيوين                34       24             80        25 .
> رأس الخيمة             33       21             80       30 .
> الفجيرة                   31       25             80       45.
> العين                     33       23              75       25 .
> ليوا                       34      22               75       25 .
> الرويس                  31      21               80       30 .
> السلع                    30       21               80       25.
> دلما                      30      22               85       40 .
> طنب الصغرى          28      23               80       35 .
> طنب الكبرى            28      23               80       35 .
> أبوموسى               29       23               80       40.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية