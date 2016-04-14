الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس غير مستقر مع تزايد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي تشمل منطقة ليوا والعين وبعض المناطق في الامارات الشمالية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 36 كم/ساعة في البداية تصل الى 60 كم/ساعة أحيانا مع نشاط السحب تصبح شمالية غربية / 25 - 40 كم/ ساعة آخر ليل الجمعة وصباح السبت.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب مع نشاط السحب .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة أقدام قرب الساحل تصل إلى خمسة أقدام مع نشاط السحب ومن أربعة إلى ستة وسبعة أقدام بالعمق يصل لعشرة أقدام مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية ودقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 32 23 80 30 .

> دبي 32 24 80 25 .

> الشارقة 32 21 75 25.

> عجمان 33 22 80 30.

> أم القيوين 34 24 80 25 .

> رأس الخيمة 33 21 80 30 .

> الفجيرة 31 25 80 45.

> العين 33 23 75 25 .

> ليوا 34 22 75 25 .

> الرويس 31 21 80 30 .

> السلع 30 21 80 25.

> دلما 30 22 85 40 .

> طنب الصغرى 28 23 80 35 .

> طنب الكبرى 28 23 80 35 .

> أبوموسى 29 23 80 40.