بالصور.. آلاف المتظاهرين بالبحيرة يهتفون: "انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى"

تظاهر منذ قليل الآلاف من أهالى البحيرة بمختلف ميادين المحافظة، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى، فضلاً عن تأييد بيان القوات المسلحة الأخير، حيث اعتبر المتظاهرون البيان بأنه انحياز واضح للشعب المصرى.

وانطلق نشطاء القوى الثورية فى مسيرات حاشدة جابت الشوارع الرئيسية بالمدن والمراكز، مرددين الهتافات المؤيدة للجيش، ومنها: "الجيش والشعب أيد واحدة.. 48ساعة وتخلص الحكاية.. انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى".

فيما رحبت جبهة الإنقاذ الوطنى بالبحيرة ببيان القوات المسلحة، واعتبرته تعبيراً حقيقياً عن مطالب الشعب المصرى، الذى خرج بالملايين للمطالبة بإسقاط النظام، مشددة على ضرورة استمرار جموع مواطنى البحيرة فى التظاهر السلمى لحين اكتمال إسقاط النظام.