أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. آلاف المتظاهرين بالبحيرة يهتفون: "انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى"

Google+ Print
بالصور.. آلاف المتظاهرين بالبحيرة يهتفون: "انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى" بالصور.. آلاف المتظاهرين بالبحيرة يهتفون: "انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى"

تظاهر منذ قليل الآلاف من أهالى البحيرة بمختلف ميادين المحافظة، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى، فضلاً عن تأييد بيان القوات المسلحة الأخير، حيث اعتبر المتظاهرون البيان بأنه انحياز واضح للشعب المصرى.

وانطلق نشطاء القوى الثورية فى مسيرات حاشدة جابت الشوارع الرئيسية بالمدن والمراكز، مرددين الهتافات المؤيدة للجيش، ومنها: "الجيش والشعب أيد واحدة.. 48ساعة وتخلص الحكاية.. انزل يا سيسى مرسى مش رئيسى".

فيما رحبت جبهة الإنقاذ الوطنى بالبحيرة ببيان القوات المسلحة، واعتبرته تعبيراً حقيقياً عن مطالب الشعب المصرى، الذى خرج بالملايين للمطالبة بإسقاط النظام، مشددة على ضرورة استمرار جموع مواطنى البحيرة فى التظاهر السلمى لحين اكتمال إسقاط النظام.

1.jpg

G51d1c3af47fd5.jpg

G51d1c3af81d85.jpg

G51d1c3afce048.jpg

G51d1c3b01c48b.jpg

G51d1c3b060645.jpg

G51d1c3b09afb5.jpg

G51d1c3b0e2c20.jpg

G51d1c3b121a40.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365