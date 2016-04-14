بالصور.. قافلة طبية للداخلية:إصابة 12 طفلا بدار أيتام بالدقهلية بمرض الثعلبة

كشفت القافلة الطبية التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء طبيب علاء بدر الدين، والتى وقعت الكشف الطبي على أفراد الشرطة والمدنيين بمديرية أمن الدقهلية، وتمت تحت إشراف اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية ـ عن إصابة 12 طفلا من دار أيتام الصفا بمرض الثعلبة الجلدي، والذى يتسبب فى سقوط الشعر.

وأشار مصدر طبي إلى أن المرض يأتي بسبب قلة النظافة الشخصية وينتقل بين الأطفال نتيجة استعمال الكل نفس أدوات النظافة الشخصية وعن طريق اللمس، وبعد توقيع الكشف على الأطفال بعيادتي الجلدية والأطفال تم صرف العلاج اللازم لهم، وأوصى الأطباء بالاهتمام بالأطفال ونظافتهم الشخصية.

يذكر أنه كان قد تم حبس رئيس مجلس إدارة الدار وأحد مسئولى المخازن وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، لتعدي الأخير جنسيا على إحدى فتيات الدار.

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