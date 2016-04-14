أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية اعتراضا على سوء الخدمات

Google+ Print
إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية اعتراضا على سوء الخدمات إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية اعتراضا على سوء الخدمات
أضرب عن الطعام، اليوم الخميس، بعض المواطنين بمدينة دكرنس فى الدقهلية، داخل مستشفى بنى عبيد المركزى، لسوء حالة المستشفى، وعدم وجود خدمات بها.

وقال أحمد سعد سليمان، أحد المضربين عن الطعام "لا يوجد خدمات بالمستشفى، وفى حال حدوث أى حادث لا نلجأ لها أبدًا، ونسافر مسافات طويلة لمستشفيات المنصورة، حتى نجد منفذًا للعلاج، وتقدمنا بشكاوى كثيرة جدًا ولم يلتف إلينا أحد من المسئولين".

وتوجه الدكتور هشام مسعود وكيل الطب الوقائى بالمديرية، إلى مستشفى بنى عبيد المركزى، عقب إعلان بعض الشباب إضرابهم فى المستشفى، ووعدهم بتكثيف العمل بها، وأقنعهم بفك الإضراب، وتوعدا بالاعتصام داخل مديرية الصحة فى حال عدم تنفيذ طلباتهم، وقاموا بتعليق الإضراب.

فيما أفادت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن وزير الصحة تناقش مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان حول المستشفى، وأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلب منه الملف الخاص بالمستشفى، لعرضه على مجلس الوزراء من أجل إيجاد حلول فعليه مع شركتى المقاولات، وإصلاح مبنى المستشفى من جديد".

وكان محافظ الدقهلية، قد أجرى زيارة مفاجأة لمستشفى بنى عبيد المركزى، ولاحظ تدهور الخدمات وحال المستشفى، وأقال مدير المستشفى، وأحال ما يزيد عن 52 طبيبًا وممرضًا وموظفًا إلى التحقيق.

إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية (1)

إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية (2)

إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية (3)

إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية (4)


>- تقرير بـ"هندسة المنصورة": مبنى مستشفى بنى عبيد غير مطابق للمواصفات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365