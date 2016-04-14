إضراب مواطنين عن الطعام فى مستشفى بنى عبيد بالدقهلية اعتراضا على سوء الخدمات

أضرب عن الطعام، اليوم الخميس، بعض المواطنين بمدينة دكرنس فى الدقهلية، داخل مستشفى بنى عبيد المركزى، لسوء حالة المستشفى، وعدم وجود خدمات بها.

وقال أحمد سعد سليمان، أحد المضربين عن الطعام "لا يوجد خدمات بالمستشفى، وفى حال حدوث أى حادث لا نلجأ لها أبدًا، ونسافر مسافات طويلة لمستشفيات المنصورة، حتى نجد منفذًا للعلاج، وتقدمنا بشكاوى كثيرة جدًا ولم يلتف إلينا أحد من المسئولين".

وتوجه الدكتور هشام مسعود وكيل الطب الوقائى بالمديرية، إلى مستشفى بنى عبيد المركزى، عقب إعلان بعض الشباب إضرابهم فى المستشفى، ووعدهم بتكثيف العمل بها، وأقنعهم بفك الإضراب، وتوعدا بالاعتصام داخل مديرية الصحة فى حال عدم تنفيذ طلباتهم، وقاموا بتعليق الإضراب.

فيما أفادت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن وزير الصحة تناقش مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان حول المستشفى، وأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلب منه الملف الخاص بالمستشفى، لعرضه على مجلس الوزراء من أجل إيجاد حلول فعليه مع شركتى المقاولات، وإصلاح مبنى المستشفى من جديد".

وكان محافظ الدقهلية، قد أجرى زيارة مفاجأة لمستشفى بنى عبيد المركزى، ولاحظ تدهور الخدمات وحال المستشفى، وأقال مدير المستشفى، وأحال ما يزيد عن 52 طبيبًا وممرضًا وموظفًا إلى التحقيق.

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