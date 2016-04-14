بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف شرق المدينة

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مصنع الأعلاف بشرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 7644 مترا مربعا، للبدء فى أعمال تطويره وإعادة تشغيله، رافقه فى الزيارة اللواء أحمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، والمهندس محمد موسى رئيس اللجنة الفنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ غرفة التحكم والكسارة وقسم الغلايات والخلاط وغرفة إضافة المولاس وقسم الإنتاج والتعبئة والشحن والمخازن والمكاتب الإدارية بالمصنع الجديد والمجهز لإنتاج 10 أطنان /ساعة، كما تفقد المصنع القديم والمجهز للعمل بطاقة إنتاجية 3 أطنان / ساعة.

وأعرب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ عن استيائه الشديد لحال مصنع الأعلاف، مؤكداً أن الحال يوجع القلب فالمصنع يقدر بالملايين ومتوقف منذ سنوات، وكلف المحافظ بحل جميع معوقات تشغيل مصنع الأعلاف والبدء فوراً فى تطويره لعودة الحياة فى جسد الماكينات المتوقفة منذ سنوات.

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