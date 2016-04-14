أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف شرق المدينة

Google+ Print
بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف شرق المدينة بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع الأعلاف شرق المدينة
تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مصنع الأعلاف بشرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 7644 مترا مربعا، للبدء فى أعمال تطويره وإعادة تشغيله، رافقه فى الزيارة اللواء أحمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، والمهندس محمد موسى رئيس اللجنة الفنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ غرفة التحكم والكسارة وقسم الغلايات والخلاط وغرفة إضافة المولاس وقسم الإنتاج والتعبئة والشحن والمخازن والمكاتب الإدارية بالمصنع الجديد والمجهز لإنتاج 10 أطنان /ساعة، كما تفقد المصنع القديم والمجهز للعمل بطاقة إنتاجية 3 أطنان / ساعة.

وأعرب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ عن استيائه الشديد لحال مصنع الأعلاف، مؤكداً أن الحال يوجع القلب فالمصنع يقدر بالملايين ومتوقف منذ سنوات، وكلف المحافظ بحل جميع معوقات تشغيل مصنع الأعلاف والبدء فوراً فى تطويره لعودة الحياة فى جسد الماكينات المتوقفة منذ سنوات.

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(1)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(2)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(3)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(4)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(5)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مصنع-الأعلاف-(6)

إغلاق مستشفى تخصصى بالحامول لمخالفتها القواعد الطبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا