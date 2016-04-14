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بالصور..«محافظ قنا» يعزي أهالي طالبي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

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جانب من العزاء

مراسل «ONA»:

توجه عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، إلى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ، لتقديم واجب العزاء للدكتور أحمد حمدي شوري وكيل المعهد لشئون الطلاب في وفاة طالبي الفرقة الثالثة  أحمد محمد توفيق وحامد عبد العزيز وهب الله، اللذين وافتهم المنية في حادث تصادم على طريق قنا –  نجع حمادي الصحراوي الغربي ليلة أمس الأربعاء .

وأعرب «المحافظ» عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدين ولزملائهم من الطلاب داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان .

كما انتقل الهجان يرافقه الدكتور محمد شحاته وكيل المعهد لشئون التعليم والدكتور محمد شحاته مبروك وكيل المعهد لشئون التدريب إلى المستشفي الجامعي بقنا للاطمئنان على الطالب محمد أحمد عبد الظاهر المصاب في نفس الحادث لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية له ومتابعة حالته حتى تعافيه بشكل كامل متمنيا له الشفاء العاجل  .

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