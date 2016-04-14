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بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية

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بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية
نظم طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، المهرجان الفنى الأول لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

يأتى المهرجان تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مدينة قطور، بحضور أعضاء مجلس النواب بدائرة قطور وبسيون، وسمير مهنا مدير إعلام وسط الدلتا، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى كفر الشيخ.

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (1)

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (2)

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (3)

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (4)

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (5)

المهرجان الاول لذوى الاحتياجات الخاصة بقطور (6)


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