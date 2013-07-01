بثينة كامل: انزل الميادين يا شعب.. 48 ساعة وينتهي حكم الإخوان

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 01-07-2013 17:21

بثينة كامل

قالت الإعلامية والناشطة السياسية، بثينة كامل، عقب بيان القوات المسلحة، عبر حسابها الخاص على تويتر، "الصبر الصبر الثبات الثبات يا شعب مصر العظيم 48 ساعة وينتهي حكم الإخوان". وأضافت "ارحل يا مرسي.. انزل انزل يا شعب الميادين".

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