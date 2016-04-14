أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة شاب دهساً في صناعية الشارقة

Google+ Print
وفاة شاب دهساً في صناعية الشارقة وفاة شاب دهساً في صناعية الشارقة

توفي "ن ، خ، ش " من الجنسية الباكستانية، (٢٥ عاما) دهسا من قبل مركبة مسرعة في المنطقة الصناعية بالشارقة.

وتفصيلا تلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا بالحادث فجر اليوم وانتقلت سيارات الإسعاف الوطني والإنقاذ ووحدات من الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، ووجدت جثة الشاب الباكستاني مسجاة على الأرض، ومن ثم قامت سيارات الإسعاف الوطني بنقل الجثة  إلى المستشفى وتبين أن المدهوس توفي في مكان الحادث.

من جهته قام فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحادث ورفع الآثار الموجودة فيه وتحويلها للمختبر الجنائي لكشف ملابسات الحادث.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية