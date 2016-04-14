وفاة شاب دهساً في صناعية الشارقة

توفي "ن ، خ، ش " من الجنسية الباكستانية، (٢٥ عاما) دهسا من قبل مركبة مسرعة في المنطقة الصناعية بالشارقة.

وتفصيلا تلقت غرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا بالحادث فجر اليوم وانتقلت سيارات الإسعاف الوطني والإنقاذ ووحدات من الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، ووجدت جثة الشاب الباكستاني مسجاة على الأرض، ومن ثم قامت سيارات الإسعاف الوطني بنقل الجثة إلى المستشفى وتبين أن المدهوس توفي في مكان الحادث.

من جهته قام فريق من الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحادث ورفع الآثار الموجودة فيه وتحويلها للمختبر الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

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