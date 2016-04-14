كريمة عبد الكريم: مشروع الجامعة الجديدة تدعيمًا قويًا للعلاقات المصرية الصينية

قالت الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الجامعة المصرية الصينية، إن ” مشروع الجامعة الجديدة، يُعد تدعيمًا قويًا للعلاقات المصرية الصينية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني”.

وأضافت “عبد الكريم”، خلال مؤتمر تدشين الجامعة المصرية الصينية، اليوم الخميس، المنعقد بفندق ” الماريوت”، أن ” الجامعة الجديدة تحرص على توفير المدرجات، والمعامل لتكون على أعلى مستوى لتناسب كافة الطلاب”.

وأكدت أن مشروع الشراكة الجديد بين الجامعتين المصرية والصينية، ” لن يقتصر على تبادل الطلاب فقط، بل سيعتمد على إجراء الأبحاث المشتركة”.

وأردفت عبد الكريم أنه عقب زيارة الرئيس المصري إلى الصين، كان لزامًا تطوير العلاقات خاصة على مستوى التعليم الجامعي بين البلدين، موجهةً الشكر إلى بنك البركة، لدعمه للمشروع الجديد.

وأشارت إلى أن دعم القوات المسلحة، قد ساهم بشكلٍ كبير في سرعة الانتهاء من ذلك المشروع، من خلال تقديم الخبراء والمستشارين، كما وجهت الشكر لمندوبي وزارتي التعليم العالي، والشباب والرياضة. إضافةً إلى وفد جمهورية الصين.

كتب- أحمد أشرف

تصوير- عمر عبد الناصر