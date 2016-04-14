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الداخلية التونسية: القبض على 12 تكفيريا ينتمون لداعش

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الداخلية التونسية: القبض على 12 تكفيريا ينتمون لداعش الداخلية التونسية: القبض على 12 تكفيريا ينتمون لداعش

الداخلية التونسية

تمكنت الوحدة الوطنية التونسية للبحث في جرائم الإرهاب في ولايات القصرين والمنستير والكاف وصفاقس من القبض على 12 عنصرا تكفيريا خطيرا ينتمون إلى تنظيم (داعش).

وذكرت وزارة الداخلية التونسية – في بيان اليوم الخميس أن الموقوفين على اتصال بالمجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم (جند الخلافة) الإرهابي، المتمركزة بجبال القصرين، ويتولون توفير المال وأدوات صنع المتفجرات وتقديم المعلومات حول تحركات وحدات الحرس والجيش الوطنيين بالمنطقة.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 115 “قطعة كهربائية” لتشغيل العبوات المتفجرة وكمية كبيرة من الأحذية العسكرية والرياضية والملابس ومبالغ مالية مع الموقوفين.

أ ش أ

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