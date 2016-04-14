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السفارة الألمانية بالقاهرة: نائب المستشارة ميركل يجرى مباحثات مهمة مع شكرى

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السفارة الألمانية بالقاهرة: نائب المستشارة ميركل يجرى مباحثات مهمة مع شكرى السفارة الألمانية بالقاهرة: نائب المستشارة ميركل يجرى مباحثات مهمة مع شكرى
قال مدير الإعلام بالسفارة الألمانية بالقاهرة مجدى السيد، إن زيجمار جابربيل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيبدأ زيارة للقاهرة بعد غد السبت على رأس وفد كبير يضم 100 من رجال الأعمال يجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري والمسؤولين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأضاف مدير الإعلام بالسفارة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن جابربيل سيفتتح خلال زيارته للقاهرة التى تستغرق ثلاثة أيام أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة ويحضر احتفالا بذكرى 65 عاما على تأسيس الغرقة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن الدورة الثانية للجنة المشتركة عقدت خلال زيارة الرئيس السيسى لبرلين العام الماضى.

ولفت إلى أن زيارة جابربيل تأتى فى أعقاب زيارة فرانز يوزف بشيرر نائب وزير الاقتصاد لولاية بافاريا الألمانية على رأس وفد يضم 30 من رجال الأعمال وتوماس دى ميزير وزير الداخلية الألمانى لمصر.


>- الغرفة الألمانية: نائب ميركل ووفد من 150 رجل أعمال يزورون مصر 17 إبريل
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