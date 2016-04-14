إيرانية تتعرى فى شوارع طهران احتجاجا على قوانين المرأة

تناقلت المواقع المعارضة الإيرانية صورا لناشطة إيرانية تدعى موجان محمد طاهر، وهى تلتقط صورا عارية لها فى شوارع إيران، احتجاجا على القوانين المناهضة للمرأة، وكتبت على جسدها شعارات مناهضة لتلك القوانين فى بلادها.

وقالت موجان إنها أرادت بهذه الطريقة أن تقول لا للقوانين المناهضة للمرأة فى إيران، ونشرت صورها بعد الخروج من إيران.

و ذكرت أنها شاهدت احتجاجات الـ "فمينيست" النسوية على شبكة الإنترنت، واستطردت: وجدت بين المحتجات إحدى صديقاتى التى كانت معى بالمدرسة، وكانت أول مرأة تحتج عارية فى ألمانيا، وتحدثت معها وقررت أن أقوم باحتجاج مماثل.

ورفضت موجان محمد طاهر أن يكون هدفها من إطلاق هذه الحملة الحصول على لجوء فى إحدى الدول الأوروبية، وقالت "لو كنت أريد اللجوء فلا يتطلب الأمر أن أُعرّض نفسى للخطر والمحاسبة فى إيران بعد نشر مقطع فيديو وصور لى".

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