أمير الكويت: المعركة مع الإرهاب طويلة.. وعلينا الدفاع عن الإسلام

>وصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المعركة مع الإرهاب بأنها "مضنية وطويلة"، مؤكدا أهمية الدفاع عن الإسلام وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة و"تنقية الشوائب التى لحقت بسمعة الشريعة السمحة".

وقال أمير الكويت - فى كلمته أمام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة فى مدينة اسطنبول التركية، والتى نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس - إن "معركتنا مع الإرهاب مضنية وطويلة ولكنها صلبة وإن رفضنا للتطرف والعنف قاطع وأولوية لنا على كل الأولويات".

وشدد امير الكويت على ضرورة الدفاع عن الدين الإسلامى الحنيف أمام الهجمات والإساءات العديدة التى يتعرض لها، وقال: "كم عمل إرهابى ارتكب باسم الإسلام وكم من فتنة أشعلت بدعوى الدفاع عن الإسلام وكم من أعمال دمرت وحدة مجتمعاتنا وقتلت أبناءنا بل وقتلت الأبرياء على وجه هذه الأرض تحت راية زائفة تدعى الإسلام".