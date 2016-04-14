مؤتمر دبى السنوى للأمراض الجلدية يقدم علاجات جديدة للصدفية والبهاق

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اختتم اليوم الخميس، 14 إبريل، مؤتمر دبى للأمراض الجلدية فى دورته السادسة عشرة، والذى بدأ فى 12 إبريل الجارى فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات، وشاركت 450 مؤسسة وشركة فى هذا الحدث تمثل 85 دولة من مختلف دول العالم، ووصل عدد المشاركين من الأطباء وشركات الدواء حوالى 12 ألفا، ووصل عدد المحاضرين 280 محاضرا دوليا.

>وخلال تسعين محاضرة و60 ورشة عمل، تناولت المحاضرات أحدث ما توصلت إليه الأمراض الجلدية فى التشخيص وتجميل الجلد والشعر بمختلف الأجهزة مثل الليزر والدرمابن.

واهتم المحاضرون بتقديم أحدث العلاجات لعلاج حب الشباب والصدفية والبهاق، واستخدام العلاجات الجديدة فى علاج أورام الجلد والجراحات الجلدية الدقيقة .

وتضمنت الجلسات محاضرات خاصة حول علاج البهاق كمرض من الأمراض التى تعانى منه منطقة الشرق الأوسط بصورة كبيرة.

كذلك دارت المناقشات حول الأمراض المعدية وأمراض الالتهاب الفقاعى والفيروسات الجلدية، وكان الحضور المصرى كبير، حيث يعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات العربية والدولية وكان عدد المحاضرات المصرية أربع محاضرات مهمة ومن أبرز المحاضرين المصريين الدكتورة بلقيس مروان استشارى الأمراض الجلدية والتجميل والتى تحدثت فيها عن استخدام جهاز الديرمابن فى إزالة الندبات سواء فى الوجه أو فى الساقين أو الذراعين.

وقالت الدكتورة بلقيس إن جهاز الديرما بن من الأجهزة البسيطة التى تستخدم منذ زمن ولكنها أتت بنتائج مبهرة فى علاج الندبات خلال عدد من الجلسات لا تزيد عن ست جلسات وأن منطقة الخدين تعتبر من أسهل المناطق للعلاج أما عن أصعب المناطق فهى التى تحتوى على عظام مثل القدمين والذراع، وتضيف دكتورة بلقيس أن عدد الجلسات يتحدد تبعا لعمق الندبة وقد استخدمت جهاز الديرمابن على مدار ثلاثة أعوام على أكثر من 200 حالة، ووصلت نتائج شفاء الحالات لأكثر من 90% وفى بعض الحالات البسيطة وصلت إلى 98% .

وأشارت بلقيس إلى أن هذا الجهاز متعدد الاستخدامات حيث استخدمته فى علاج السيلوليت وآثار حب الشباب وكذلك البهاق ومرض الوردة، وكذلك علاج تساقط الشعر .

>وكان من المحاضرين أيضا الدكتور عمرو قطب استشارى الجلدية بالمركز القومى للبحوث الذى تحدث عن علاج آثار حب الشباب وآثار الجديرى على الوجه من خلال بحثه على عدد كبير من الحالات استطاع أن يجد سريعا وفعالا للقضاء نهائيا على آثار حب الشباب الذى يعتبر من أهم المشاكل التى تقابل الفتيات والشباب من سن 15 وحتى 35 سنة .

وألقى الدكتور محمود عبد الرحيم عبدالله أستاذ مساعد الجلدية والتناسلية بجامعة عين شمس، محاضرة عن مشاكل الأظافر فى مرض الصدفية وكيفية علاجها بالليزر.. وتعتبر الصدفية كما جاء فى بحث الدكتور محمود مرض مناعى حتى الآن لم نجد علاجا تاما ونهائيا له، إلا أن المشاكل التى يترتب عليها نستطيع أن نعالجها ونصل إلى نتائج مبهرة عن طريق الليزر والعلاجات الموضعية المساعدة .

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