محافظ الإسكندرية: تطوير منطقة محطة الرمل بما يحقق الشكل التاريخى

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا، منذ قليل، ردا حول الجدل المثار حول أعمال هدم بميدان محطة الرمل، حيث أوضحت فيه أنه نظرا للقيمة التاريخية البارزة لمحطة الرمل والمنطقة المحيطة بها وما آلت إليه الحالة الإنشائية المتردية للمظلة المميزة للمحطة نتيجة العوامل المناخية والزمنية، وبعد استنفاد المستطاع من أعمال الصيانة عبر السنوات السابقة وتعرضها للانهيار، وحرصا على حياة المواطنين من التعرض لحدوث أى عواقب مفاجئة نتيجة سقوط أى أجزاء من المظلة، قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية تكليف هيئة النقل العام بالقيام بالإجراءات اللازمة والمطلوبة للمظلة طبقا للتقارير الهندسية التى أوصت بإزالتها وإعادة إنشائها تحت إشراف أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة بالمحافظة تمهيدا لتطوير منطقة محطة الرمل بالكامل.

وأكد عبد الظاهر أن المحافظة ستقوم بترميم وتطوير منطقة محطة الرمل بالكامل بما يحقق الشكل المعمارى والتاريخى المميز لها، وعدم تغيير هويتها ورجوعها لأصلها كقيمة كبيرة تمثل حقبة تاريخية من تراث الإسكندرية، وسوف تتم أعمال التطوير طبقا للتصميمات والرسومات الهندسية التى تقوم بها حاليا المكاتب الاستشارية المتخصصة تمهيدا لعرضها واختيار التصميم الذى يتناسب مع قيمة المكان، والبدء في تنفيذ التطوير فور الانتهاء من أعمال إعادة إنشاء المظلة بنفس تصميمها القديم الذى تميزت به.

- بالصور.. بدء أعمال ترميم مظلة ميدان محطة الرمل و"هيئة النقل"