محافظ الدقهلية يحيل مسئولين عن توصيل كهرباء لصالة أفراح بدون ترخيص للتحقيق

قام حسام الدين إمام محافظة الدقهلية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة، لتفقد مبنى جمعية المساعى الخيرية التابع للشئون الاجتماعية، والتى ترعى 55 طفلا وطفلة من الأيتام، حيث قام المحافظ بتفقد مبنى الجمعية، ولاحظ عدم ملائمة ثلاجة المأكولات، وعلى الفور وجه وكيل وزارة التضامن بتغيير الثلاجة بأخرى جديدة.

كما وجه على الفور بتشكيل لجنة تضم (التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة – ومديرية التضامن الاجتماعى – مديرية الصحة)، لوضع تقرير بأحوال الدار واحتياجاته، وذلك على وجه السرعة وفى غضون 24 ساعة.

وفوجىء المحافظ بمبنى مقابل لدار المساعى الخيرية الإسلامية بنفس الشارع تابع لمحلج القطن، ولاحظ وجود إنشاءات لقاعة أفراح ومدينة ملاهى للأطفال وكافيه ومبنى لحمام سباحة، كل هذه الإنشاءات يتم تنفيذها بدون تراخيص، وعلى الفور قام باستدعاء رئيس مباحث الكهرباء، ورئيس حى شرق المنصورة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة حيال الموقع المشار إليه.

كما أحال جميع المسئولين الذين أعطوا ممارسة توصيل الكهرباء لهذا المكان للنيابة العامة، لعدم صحة إجراءات التوصيل، بعد التأكد من عدم وجود رخصة لهذا المكان، كما قرر إيقاف العمل بهذا المكان فوراً وكذا تعيين حراسة على مدار 24 ساعة، حتى لا يتم استكمال العمل بالموقع لمخالفته للقانون.

كما وجه أيضاً لرئيس حى شرق بإزالة ملعب كرة قدم مجاور للموقع المذكور، وتم إقامته أيضاً بدون ترخيص.

و أكد المحافظ على استمرار حملات التصدى الحازم لمواجهة كافة أشكال القصور والقضاء على الفساد بكل أشكاله فى جميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، وأنه لا تهاون فى تطبيق القانون على جميع المخالفين، وأنه سيضرب بيد من حديد على يد أى فاسد.

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