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“الوزراء”يخصص المساحة اللازمة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان

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“الوزراء”يخصص المساحة اللازمة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان “الوزراء”يخصص المساحة اللازمة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص المساحة اللازمة لإقامة مشروع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم إمبو بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والبالغ مساحتها 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس ـ بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

من ناحية أخري وفي ضوء التيسيرعلى شركات النقل السياحى، فقد وافق مجلس الوزراء على منح شركة جنوب سيناء للنقل السياحي مهلة إضافية للإنتهاء من إقامة جراج وسكن للعاملين بمدينة شرم الشيخ، على الأرض التي قامت المحافظة بتخصيصها للشركات السياحية خارج الكتلة السكنية. ويأتي القرار بعد تأخر الشركة في تنفيذ الأعمال المخصص من أجلها الارض نتيجة الأوضاع التي تعرض لها القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية.

أ ش أ

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