بالصور.. الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى

شارك الطلاب الموريتانيون بكلية طب القصر العينى فى اليوم السابع لـ"الجاليات"، حيث شهدت خيمة موريتانيا فى المعرض إقبالاً كبيرًا، وقامت رئيسة الطلبة الموريتانيين بالكلية الطالبة هدى إسماعيل بإهداء درع لعميد الكلية فتحى خضير، ودرع لوكيلة الكلية هالة صلاح وتم توزيع عدد من مجلة برديات موريتانيا التى يصدرها الطلاب وعدد من المنشورات التى تعرف بالبلد.

وكان فى داخل الخيمة معرض للأدوات والأزياء التقليدية وملصقات وعروض بالفيديو تحكى تاريخ وحاضر موريتانيا ومقوماتها الاقتصادية والسياحية وتم توزيع بعض أشهر الوجبات التقليدية وكئوس من الشاى الأخضر على الطريقة الموريتانية وحرص بعض الزوار على التقاط الصور مع العلم الوطنى فيما فضل البعض رسمه على يده، وذالك فى ظل إقبال كبير من الطلبة المصريين والوافدين، أما أمام الجناح فكانت مكبرات الصوت تصدر فقرات متنوعة من الموسيقى تفاعل معها الجمهور.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قال الطالب الزعيم حرمة ببانة رئيس تحرير مجلة برديات موريتانيا وعضو فى لجنة تنظيم الحفل إن المهرجان الدولى لطلاب يحقق التواصل بين الطلاب المصريين والأجانب ويساهم فى التقارب بين الشعوب ومعرفة ثقافاتهم وأفكارهم المختلفة وان هذه المشاركة هى الثانية لطلاب موريتانيا فى مصر.

وتم اختتام المعرض بعرض الداخلى فى مسرح الكلية كانت مشاركة موريتانيا فيه بفيديو قصير عن البلد، ثم قصيدة أداها الطالب أدم ثم أغنية أداها الطالب محمد سالم، واختتمت برقصة شعبية ادتها مجموعة من الطلبة الموريتانيين.

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