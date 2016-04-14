أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى

Google+ Print
بالصور.. الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى بالصور.. الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى
شارك الطلاب الموريتانيون بكلية طب القصر العينى فى اليوم السابع لـ"الجاليات"، حيث شهدت خيمة موريتانيا فى المعرض إقبالاً كبيرًا، وقامت رئيسة الطلبة الموريتانيين بالكلية الطالبة هدى إسماعيل بإهداء درع لعميد الكلية فتحى خضير، ودرع لوكيلة الكلية هالة صلاح وتم توزيع عدد من مجلة برديات موريتانيا التى يصدرها الطلاب وعدد من المنشورات التى تعرف بالبلد.

وكان فى داخل الخيمة معرض للأدوات والأزياء التقليدية وملصقات وعروض تحكى تاريخ وحاضر موريتانيا ومقوماتها الاقتصادية والسياحية وتم توزيع بعض أشهر الوجبات التقليدية وكئوس من الشاى الأخضر على الطريقة الموريتانية وحرص بعض الزوار على التقاط الصور مع العلم الوطنى فيما فضل البعض رسمه على يده، وذالك فى ظل إقبال كبير من الطلبة المصريين والوافدين، أما أمام الجناح فكانت مكبرات الصوت تصدر فقرات متنوعة من الموسيقى تفاعل معها الجمهور.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قال الطالب الزعيم حرمة ببانة رئيس تحرير مجلة برديات موريتانيا وعضو فى لجنة تنظيم الحفل إن المهرجان الدولى لطلاب يحقق التواصل بين الطلاب المصريين والأجانب ويساهم فى التقارب بين الشعوب ومعرفة ثقافاتهم وأفكارهم المختلفة وان هذه المشاركة هى الثانية لطلاب موريتانيا فى .

وتم اختتام المعرض بعرض الداخلى فى مسرح الكلية كانت مشاركة موريتانيا فيه بفيديو قصير عن البلد، ثم قصيدة أداها الطالب أدم ثم أغنية أداها الطالب محمد سالم، واختتمت برقصة شعبية ادتها مجموعة من الطلبة الموريتانيين.

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (1)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (2)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (3)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (4)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (5)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (6)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (7)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (8)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (9)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (10)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (11)

الطلاب الموريتانيون يحتفلون بيوم الجاليات فى طب قصر العينى (12)


>- موريتانيا تسمح لمواطنيها بالتنقيب عن الذهب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين