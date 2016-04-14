البورصة تربح 2,4 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 0,57 %

نجحت البورصة المصرية في تجاوز أزمة تأجيل البت في صفقة استحواذ شركة (بلتون) المالية على (سي أي كابيتال) المالية لتسجل مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية وسط عمليات شراء مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والافراد العرب.

وربح رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5 ر406 مليار جنيه مقابل 1ر404 مليار جنيه أمس.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 57ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1ر7463 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 68ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 75ر374 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس100) الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 15ر1 فى المائة الى قيمته ليبلغ مستوى 49ر794 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على هبوط تأثرا بإعلان هيئة الرقابة المالية تأجيل البت في العرض المقدم من شركة (بلتون) المالية على (سي أي كابيتال) المالية بسبب قضايا سابقة عالقة على أطراف الصفقة.

وقال خبير أسواق المال حسني السيد إن السوق سرعان ما استوعبت وامتصت أثر الخبر السلبي بدعم من قوة السوق وتزايد القوى الشرائية خاصة على الأسهم الكبرى والقيادية التي نجحت في اجتذاب سيولة جديدة.

وأضاف أن تأثير تأجيل البت في الصفقة على أسهم الشركات ذات العلاقة بالصفقة كان محدودا أيضا، حيث تأثر سهم (أوراسكوم) للإعلام بعض الشئ في بداية الجلسة منخفضا بنسبة بلغت نحو 5 في المائة قبل أن يتعافي مع مرور الوقت، فيما واصل سهما البنك التجاري الدولي وبلتون المالية ارتفاعهما قبل أن تلغى البورصة التعاملات على الأخير بسبب الآداء غير المبرر للسهم .

وأوضح أن إعلان شركة (أوراسكوم) للاتصالات والبنك التجاري الدولي على اتفاقهمها على مد فترة العرض لمدة أسبوعين جديدين ساعد في تجاوز تأجيل هيئة الرقابة المالية بتها في العرض.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية – في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أنها أرجأت البت في صفقة استحواذ شركة (بلتون) على (سي اي كابيتال) بسبب قضايا سابقة عالقة تخص أطراف الصفقة، خاصة شركة (سي أي كابيتال) والبنك التجاري الدولي المالك لها، والذي يمثل الطرف البائع، بالإضافة إلى مشكلات إجرائية لدى شركة (أوراسكوم) للاتصالات المالكة لبلتون، مقدمة عرض الشراء.

وقالت الهيئة إنها أرجأت البت في العرض لحين تسوية النزاعات المرفوعة لدى القضاء، وتصويب شركة أوراسكوم لخطأها السابق عند عملية انقسامها عام 2012 كشركة منبثقة عن شركة أوراسكوم تليكوم القابضة.

وقال حسني السيد خبير أسواق المال إن الجلسات الأخيرة تشهد عودة لنشاط المستثمرين الأفراد وكبار المضاربين على السوق، وهو مؤشر إيجابي يعزز من سيولة السوق.

أ ش أ