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مؤتمر الجراحين: إصابات اليد زادت فى مصر بسبب حوادث الطرق

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مؤتمر الجراحين: إصابات اليد زادت فى مصر بسبب حوادث الطرق مؤتمر الجراحين: إصابات اليد زادت فى مصر بسبب حوادث الطرق
أكد الدكتور مجدى نبيل مرسى أستاذ جراحة التجميل، وجراحة اليد ورئيس الجمعية المصرية لجراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية، خلال انعقاد مؤتمر جمعية الجراحين المصرية بالقاهرة، أن إصابات اليد والعيوب الخلقية فى اليد زادت فى خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور مجدى مرسى إن زيادة الحالات نتيجة لعدة أسباب، أولها يرجع إلى الطرق المنتشرة فى مصر والمصانع وانتشار الأجهزة الميكانيكية والكهربائية داخل المصانع والمنازل، ما أدى إلى ارتفاع حالات إصابات اليد.

وأشار مجدى مرسى إلى أن عبث الأطفال فى الأدوات الكهربائية أدى إلى زيادة الإصابات، وترتب عليه إنشاء جمعية لتدريب الأطباء عن طريق التعليم الطبى المستمر لرفع الجانب المهارى لتقديم خدمة طبية جراحية متميزة للتطبيق على كيفية استعادة وظيفة اليد حتى يستطيع الإنسان أن يؤدى جميع أعماله اليومية والوظيفية بكفاءة.

ولفت إلى أن فقد اليد يؤدى لفقد الإنسان وظيفته وبالتالى سيؤثر ذلك على دخله وعلى أسرته، ما يؤثر بالسلب على المجتمع، موضحا أن الأجهزة الحديثة من آلات دقيقة ومناظير أدت إلى تحسن الخدمة المقدمة لعمل الجراحات المختلفة لاستعادة وظيفة اليد.


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