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ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية

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ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية
أفاد مصدر أمنى بمديرية الشرقية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين بقتل خفير منيا القمح، أول أمس، وإصابة مخبرين، وتبين أن المتهمين من قرية شنبارة والعقدة، وأن طبيب بمستشفى بالزقازيق، تعرف على أحد المتهمين أثناء تلقيه العلاج، بعد إصابته واتصل برئيس مباحث مركز الزقازيق، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى باقى الجناة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا بقيام خارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية على سيارة سوزكى بالقرب من كوبرى الطباخين دائرة المركز، ما أسفر عن استشهاد كل من "حامد عياد حامد" سائق مأمور مركز منيا القمح "خفير نظامى" وإصابة "عبد البارى إبراهيم محمد" مخبر بمركز منيا القمح بطلقة بالجانب الأيمن، و"أمين محمد أمين" أمين شرطة من قوة، وإصابة مواطن تصادف مروره وقت الحادث، تم نقل المواطن والتحفظ على جثمان الخفير بمستشفى منيا القمح العام، ونقل المصابين إلى مستشفى الأحرار فى حالة حرجة.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أن أفراد الشرطة كانوا فى طريق العودة إلى منازلهم ناحية قرية العقدة بعد إنهاء فترة عملهم، وكانوا يستقلون سيارة سوزكى نبيتى اللون، ملك أحدهم، وفى طريقهم أبلغهم بعد المارة بعدم سيرهم فى الطريق لوجود بلطجية يسرقون المارة تحت تهديد السلاح، لكن المخبر "عبد البارى" أصر على السير فى الطريق، لوجود سلاح معه، وأثناء وصوله للجناة، طلبوا منه النزول من السيارة ومن معه، دون علمهم أنهم يعملون بالشرطة، فقام المخبر بإصابة أحدهم بالنيران وقام الجناة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم، أسفرت عن مقتل الخفير وإصابة فردى الشرطة ومواطن، وتمكنوا من الفرار وسط الزراعات بعد أخذهم أحد أفراد العصابة المصاب.

فيما انتقلت قوة من القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على رأسهم اللواء حسن سيف مدير الأمن واللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، والعميد أحمد عبد العزيز ريس مباحث المديرية ومفتش الأمن العام والرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه لموقع الحادث، فيما تبادل النقيبان محمود شكري وأحمد شويخ معاونا مباحث منيا القمح، فورو وصولهما لموقع الحادث النيران مع الجناة وسط الزراعات.

ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية (1)

ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية (2)

ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية (3)

ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية (4)

ضبط المتهمين بقتل خفير وإصابة فردى شرطة بأعيرة نارية فى الشرقية (5)


>- استشهاد خفير نظامى وإصابة مخبرين بمنيا القمح بعد إطلاق مجهولين النيران عليهم

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