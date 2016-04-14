54 فريقا من الجامعات المصرية يشارك فى مسابقة لغات البرمجة بـ"حاسبات المنيا"

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا مسابقة لحل بعض المشاكل الخاصة بلغات البرمجة المختلفة C++، Java بمشاركة 54 فريقا ضم طلاب من كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والتربية النوعية بجامعة المنيا، وكلية حاسبات ومعلومات بجامعة أسيوط، وجامعة بنى سويف، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية بجنوب الوادى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا، وبحضور السادة الوكلاء، وأعضاء هئية التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور أبو المجد أن جامعة المنيا تسعى جاهدة لرعاية الطلاب المبتكرين وتنمية قدراتهم الإبداعية، فى إطار جو تنافسى لأصحاب الأفكار والمشروعات المختلفة من سائر الجامعات المصرية؛ لما له من ضرورة هامة من أجل التقدم العلمى والمجتمعى، كما كرم نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد جلال، الطلاب الفائزين بالمسابقة، وافتتح قاعة المناقشات بالكلية.

وأكد الدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحسابات جامعة المنيا بأنه قد جاءت نتيجة المسابقة بفوز الطلاب محمد عماد، وحسين إبراهيم أبو الحسن، وأيمن صلاح الدين بالمركز الأول من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط من فريق Bug Code، والطلاب آية خالد محمد، أبرام شحاته حنا، وأحمد سامى حماد بالمركز الثانى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف من فريق codify.h، والطلاب أحمد عادل، كريم محمد محمود، عبد الرحمن محمد محمود بالمركز الثانى مكرر بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط من فرى Tracers، والطلاب هادى علاء عسقلاني، عبد الرحيم عبد الباسط عبد الرحيم، محمد ربيع عبد المطلب بكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث بجامعة المنيا من فريق InfoTech.

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