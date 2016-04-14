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ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد "تعليم بلبيس"لعدم وجود مدرس رياضيات

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ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد "تعليم بلبيس"لعدم وجود مدرس رياضيات ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد "تعليم بلبيس"لعدم وجود مدرس رياضيات
حرر مواطن بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، محضرًا ضد مدير إدارة بلبيس التعليمية، إيهاب الجعفرى؛ بسبب عدم وجود أى مدرس لمادة الرياضيات بمدرسة ابنته، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، العميد سمير أبو روضة، يفيد بتلقى بلاغًا من ولى أمر الطالبة زينب سعيد رجب خضر، المقيدة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة الشهيد السيد أحمد عليوة بعزبة السرايا، ضد مدير الإدارة التعليمية ببلبيس، إيهاب الجعفرى.

واتهم ولى أمر الطالبة، كلا من: "مدير إدارة بلبيس التعليمية، ومدير التعليم الإعدادى بالإدارة، ومدير المدرسة بالإهمال فى حق الطلاب، وذلك بعد إخلاء المدرسة من مدرس الرياضيات منذ بداية العام الدراسى الحالى، وهو ما أثر بالسلب على الطلاب، حيث كانت نسبة النجاح فى الرياضيات عن التيرم الأول 7% فقط.

وقال ولى أمر الطالبة، إن المدرسة استبدلت حصص الرياضيات بـ"الألعاب، مشيرًا إلى أن الطلاب أخذوا 14 حصة ألعاب في أسبوع واحد، ولم يدرسوا الرياضيات منذ بداية العام الدراسى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3902 إدارى مركز بلبيس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

ومن جانبها أكدت إدارة بلبيس التعليمية ، أن ولى أمر الطالبة حرر شكوى كيدية، وأنه ذهب إلى مركز الشرطة دون الرد على الإدارة وهى الجهة المختصة بالتحقيق فى الواقعة إذا ما ثبت صحتها.

ونشرت الإدارة التعليمية ببلبيس، صورا لكراسة الطالبة الخاصة بمادة الجبر، لتنفى ما أثير عن إلغاء مادة الرياضيات من المدرسة.

ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد تعليم بلبيسلعدم وجود مدرس رياضيات (1)

ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد تعليم بلبيسلعدم وجود مدرس رياضيات (2)

ولي أمر طالبة يحرر محضرًا ضد تعليم بلبيسلعدم وجود مدرس رياضيات (3)
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