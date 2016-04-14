16 سببا لبكاء مولودك خلال شهوره الأولى

البكاء طريقة الطفل الوحيدة للتعبير عن مشاعره ومطالبه الأولية خلال الثلاثة أشهر الأولى؛ يبكى لانتقاله من الرحم وسكونه إلى ضوضاء العالم الخارجي، يبكي لاختلاف الضوء والظلام ودرجات الحرارة والنغمات والمؤثرات، وفي الغالب يكون بكاء عالي الصوت ومتواصل، وبعد 40 يوما يبدأ في تنويع بكائه ما بين متواصل مستمر أو نغمة عالية، متقطعة وهكذا.

وللتعرف على أسباب هذا البكاء بعامة كان لقاؤنا والدكتور "إبراهيم شكري" استشاري طب الأطفال:



*الجوع..ويبدأ بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الرضاعة السابقة، حسب الكمية التي تناولها وحسب درجة الشبع التي تختلف في حالة الرضاعة من الثدي عنها في حالة الرضاعة الخارجية.

*العطش..؛ ابتداء من الأسبوع الأول بمقدار ثلاث ملاعق صغيرة ثلاث مرات في اليوم، وتزداد الكمية حسب قابلية الطفل، خاصة في أشهر الصيف، مع مراعاة أن المولود الذي يرضع لبناً خارجياً يحتاج لشرب الماء بين الرضعات أكثر من رضيع الثدي.

*يبكي بعد الرضاعة مباشرة وخاصة بعد الرضاعة من الثدي لرغبته في الاستمرار في مص الحلمات؛ فيمص أصابع يديه وهو ليس جائعاً.



*يبكي بعد أن يتم الرضاعة ويتم التجشوء ووضعه في فراشه..وذلك بسبب رغبته في التجشؤ مرة أخرى وتخليص المعدة مما تبقى منها من هواء، وأحيانا يبكى لاحتياجه إلى قسط أخر من اللبن نظرا لوجود فراغ في المعدة بعد التجشوء.

*يبكي لبرودة الجسم والأطراف أو برودة الفراش و"ملايات السرير" في فترة الشتاء.

*يبكي للدفء الزائد نتيجة تدفئة الحجرة، أو تعدد الأغطية وكثرتها.



*يبكى للرغبة في تغيير حفاضاته المبتلة أو التي تبرز فيها.

* بسبب التهابات المقعدة الناتج من البول أو البراز أو التهابات الكافولة.

*يحدث أن يبكي أثناء التبول نتيجة ضيق فتحة البول عند طرف القضيب في الذكور، مما يستلزم توسيعها.



*كثيراً ما يكون سبب البكاء انسداد الأنف وصعوبة التنفس.

*عدم الارتياح في الوضع الذي نام عليه؛ إذا كان يرقد على ذراعه أو يديه أو نتيجة تقيؤه وتلامس وجهه مع المواد المتقيأة.

* تسرب بعوضة أو برغوث إلى مكان نوم المولود ولدغه أو شعوره بألم ناتج من شكة دبوس في ملابسه.



*التقلصات المعوية أو المغص يعد من اكبر أسباب البكاء في الأشهر الأولى، ويظهر ذلك حين يضم الطفل الفخذ نحو البطن ويحمر وجهه، ويبدو وكأنه يحذق وقد تخرج بعض الغازات.

*بكاء المساء؛ لا يوجد تفسير علمي مقنع له، أحياناً يقولون إنه بكاء للتخلص من التوتر الذي تراكم على المولود طوال فترة النهار، أو نتيجة التأملات والتفاعلات اليومية، وقد يستمر هذا البكاء ساعة أو ساعتين..وهنا عليك حمله وضمه وغمره بالحنان.

* شعوره بالوحدة أحيانا يؤدي للبكاء حتى تقترب الأم منه وتجالسه.



* انعكاس توتر الأم واضطراباتها النفسية أو قلقها الزائد على مولودها يسبب انقباضات وتوترا في عضلاتها يشعر بها أثناء حمل أمه له، فيتوتر هو الآخر ثم يبكي