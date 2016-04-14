طرح 12800 فدان للاستثمار الزراعى بـ13 مشروعا بالداخلة فى الوادى الجديد

قال محمد رجب مدير عام إدارة خدمة المستثمرين بديوان عام محافظة الوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، وافق على طرح مساحات من أراضى الدولة التى تم تخصيصها لصالح تنفيذ مشروعات زراعية استثمارية على مساحة 12800 فدان بمركز الداخلة، والتى تمثلت فى تخصيص 10 آلاف فدان لإنشاء مشروعات زراعية على مياه الصرف الزراعى ببركة موط، وكذلك تخصيص 600 فدان لإنشاء مشروع استثمار صناعى زراعى بمنطقة غرب الموهوب.

وأضاف مدير عام إدارة خدمة المستثمرين، أن باقى المساحة تم تخصيصها فى عدة مناطق تابعة لقرى غرب الموهوب بإجمالى 10 مشروعات للإنتاج الحيوانى بواقع مساحة 200 فدان لكل مشروع باستثناء ثلاث مناطق تم تخصيص مساحة 176 فدانا و100 فدان و250 فدانا لتنفيذ مشروعات زراعية إنتاجية حيوانية، مؤكدا على أن طرح الأراضى يتم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بجانب تقديم التسهيلات للمستثمرين كافة.

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