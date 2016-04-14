صحيفة اعتماد:خلاف إيران والسعودية يلقى بظلاله على اجتماع"التعاون الإسلامى"

أخبار إيران

ألقى الخلاف الإيرانى السعودى بظلاله على اجتماع منظمة التعاون الإسلامى المنعقد حاليا فى تركيا، واعتبرت إيران إدراج 4 بنود ضمن البيان الختامى لاجتماع منظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية يدين طهران، وحزب الله اعتبرته عملا عدائيا.

وزعمت صحيفة اعتماد فى تقريرها أن البعض يسعى لتقسيم دول منظمة التعاون الإسلامى إلى فريقيين، فريق مع إيران وأخر مع المملكة العربية السعودية. وشبهت ذلك بسياسة الرئيس الأمريكى السابق بوش الذى قال بعد هجومه على أفغانستان إما تبقوا معنا أو مع إيران ووصفها بمحور الشر فى العالم. وقالت الصحيفة أن التاريخ أثبت أنها سياسة عقيمة.

ووفقا للصحيفة لا ينبغى أن تتحول هذه القمة لمنابر للشجار بين الدول الإسلامية وتترك أهدافها الأصلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله أن القرارات المعادية لحزب الله ترضى تل أبيب، مشيرا إلى أنه إجراء مغاير لروح التضامن الإسلامى ويصب فى صالح الكيان الإسرائيلى.

وزعم وزير خارجية إيران استغلال منظمة التعاون الإسلامى إبان الحرب العراقية الإيرانية من قبل صدام حسين حيث عمل وزير خارجيته طارق عزيز إلى إقرار بنود معادية لإيران بدعم عدد من الدول.

وأكد ظريف على أن المشاكل والخلافات القائمة بين الدول ينبغى تسويتها عبر الحوار الثنائى. وزعم أن إيران تتطلع دائما إلى تحسين العلاقات مع دول الجوار، خصوصا الدول الإسلامية، معتبرا أن هذه البنود تتقاطع مع روح التضامن الإسلامى.

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