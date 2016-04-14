آلام الصدر أبرز أعراض مرض القلب تعرف عليها

مرض القلب

أعراض مرض القلب

>مرض القلب من الأمراض المخيفة والتى يخشى الجميع الإصابة بها، كما أن أعراضها تتشابه مع الكثير من الأمراض، فكلما شعر أحد بألم فى ذراعه عند التعرض لعصبية أو ضغط نفسى خاف من تعرضه للإصابة بمرض القلب، ولهذا لابد من التعرف عن قرب على الأعراض الصحيحة لأمراض القلب، حتى لا يتشتت البعض، وحتى يكتشفون إصابتهم مبكرا، ويعرضون أنفسهم على طبيب متخصص.>الدكتور رامى الروينى استشارى الباطنة والقلب وقسطرة الشرايين التاجية، أكد أن أعراض مرض القلب كثيرة، وأهمها على الإطلاق أعراض الذبحة الصدرية، والتى تتمثل بشكل كبير فى الإحساس بحالة من الألم الحاد فى الصدر، وهو ألم ظاهر، قد يسرى فى بعض الحالات إلى أماكن أخرى، كالرقبة على سبيل المثال، أو الذراع الأيسر بشكل خاص.

وأعراض مرض القلب حسب توضيح الدكتور رامى الروينى، تظهر جلية مع بذل الجهد الملحوظ من قبل المريض، كذلك عندما يتعرض لحالة من الانفعال أو العصبية، وغالبا ما تقل مع المثول إلى الراحة والهدوء والبعد عن الضغوط النفسية الشديدة والمرهقة.

وتابع استشارى أمراض الباطنة والقلب وقسطرة الشرايين التاجية، حديثه موضحا أنه قد تظهر أعراض الإصابة بمرض القلب على المريض فى بعض الأحيان على شكل حالة من ضيق التنفس الشديد، أو شعور أشبه بالاختناق الشديد.

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