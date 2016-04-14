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صور صادمة لقدمي كيت ميدلتون يوم أمس

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الخميس 14-04-2016 16:31

انتشرت صور كثيرة للدوقة كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام، أثناء زيارتهما الهند، حيث اضطرا لنزع حذاءيهما والمشي حافيين احتراماً لقدسيّة المكان لدى الهنود. وفي هذا اليوم، وكما في كلّ يوم، حضر الكثير من المصوّرين الذين لم يصدّقوا التقاطهم صوراً لكيت فقط، بل ركّزوا بشكل كبير على قدميها بعد نزعها الحذاء.

وبعد نشر صور قدميها عن قُرب، والتي أظهرتهما بوضوح، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، إذ اتهمت الدوقة بالتقصير بحق جمالها من ناحية النظافة والترتيب، لأنّها لم تلجأ إلى قصّ وتقليم أظافرها ولا لتنعيم وترطيب قدميها منذ ثلاثة أشهر تقريباً" حيث ظهر في الصورة".

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شاهدي الصور، واحكمي عليها!

ويحق لنا التساؤل: "إن لم تجد الدوقة وقتاً لنفسها، فماذا ستفعل المرأة العاملة والأم؟

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