الأحد .. وزير الثقافة يفتتح معرض الأقصر الأول للكتاب

مراسل «ONA»:

يفتتح وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم ومحافظ الأقصر محمد بدر، الأحد المقبل، معرض الأقصر الأول للكتاب والذي يعقد بمحافظة الأقصر لأول مرة بمشاركة 35 دار نشر .

وينظم المعرض بالممشي السياحي بمدينة الأقصر من أمام نهر النيل وعلي خلفية المعابد الأثرية حيث يتم عرض مجموعات كبيرة من الكتب العربية والأجنبية المتنوعة في مختلف المجالات وبأسعار مخفضة للمواطنين .

وقال الدكتور طارق الجمال مدير عام المعارض بوزارة الثقافة، إن المعرض يستمر حتي يوم 24 ابريل ويتم عرض الكتب في الفترة من العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتي الحادية عشر ليلا ويقام المعرض برعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وأضاف الجمال، في بيان صحفي اليوم، أن إقامة المعرض يأتي في إطار توسيع قاعدة الثقافة بالصعيد ونشر مجموعات مميزة من الكتب حيث يقام المعرض لأول مرة بالأقصر، وسبق أن أقيم في محافظات القاهرة والإسكندرية ومدينة دمنهور بالبحيرة لافتا إلي مشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات والشباب والرياضة والتربية والتعليم بالأقصر.

وأكد مدير عام المعارض بوزارة الثقافة، أن إقامة المعرض بالأقصر هو ميزة إضافية لما لها من مكانة تاريخية وثقافية وسياحية وبما يساهم في زيادة الفعاليات الثقافية ودعم النشاط الفني والثقافي التنويري بها، كما يضع الأقصر على الخريطة الدولية لمعارض الكتاب.