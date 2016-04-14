تمتعي بإطلالة ربيعية بهذه الإضافات البسيطة

في أجواء الربيع الخليجية ومع درجات الحرارة العالية قد لا تتحمل السيدة أي طبقات أو إضافات جديدة لإطلالتها، ولكننا وجدنا بعض الإضافات البسيطة التي يمكن أن تزيد إطلالتك أناقة بدون أن تشعري بوجودها.

يمكنك أن ترتدي القميص ذي الربطة الأمامية على الصدر، فقد اختارته العديد من الأنيقات في صور Street Style، ونسّقنه بأساليب مختلفة سواء مع تنورة فخمة أو بنطلون جينز لإطلالة يومية بسيطة، كما يمكنك أن تضيفي البندانة بدلاً من الشال أو السكارف الثقيل، فعلى الرغم من أن هذه القطعة لن تكلف مبالغ طائلة، إلا أنها يمكن أن تضفي لمسة عصرية وبسيطة على إطلالتك.

وقد كان الشال النحيف أو Skinny Scarf من الإضافات التي لقيت شعبية كبيرة في صور Street Style هذا الموسم، ويمكنك اختياره باللون الأسود وإضافته لجميع إطلالاتك اليومية أو بلون مشرق ليضفي إشراقة الألوان للتنسيق الكلاسيكي البسيط الذي ترتدينه، ففي جميع الأحوال كان الشال النحيف خياراً مثالياً للعديد من الإطلالات في الصور أعلاه.

شاهدي دخول هذه الإضافات على إطلالات الشوارع واستوحي منها تنسيقات أنيقة تناسب إطلالتك.