تقرير في الجول - بين الروح والدراما والدهاء.. 5 صور تشرح أحداث الأربعاء من منظور كروي

جزئيات صغيرة في عالم كرة القدم تصنع الفارق في المباريات.

التوفيق تارة والحماس تارة أخرى، والدهاء في عديد من الأحيان. هكذا عهدناها كرة القدم، وهكذا تحفر في أذهاننا بصور تُلتقط في لحظات فارقة.

مساء أمس الأربعاء شهد عديد من المباريات بأوروبا، وكالعادة كان للدراما والدهاء جزءا فيها.

في هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com أبرز 5 مشاهد من مباريات الأمس في أوروبا.

وداع الملعب

أقيمت بالأمس أخر مباراة لوست هام على أرض ملعبهم "بولين جراوند" في بطولة الكأس.

نادي وست هام أنهى بناء ملعبه الجديد المتطور، وسينتقل له بداية من الموسم المقبل، ليودع ملعب "بولين جراوند" الذي لعب عليه مبارياته منذ عام 1904.

وفي المباراة الختامية رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وتوديع البطولة، لكن يبدو أن تاريخ ومستقبل النادي اللندني في مأمن بالنظر لوجه الأطفال يحملون كتابا بتاريخ ناديهم ليحفظوه عن ظهر قلب، وليورثوه لأبناءهم ممن لن يحضروا ملعبهم الحالي الذي شهد إنجازاتهم.

فيتوريا السينمائي

صورة جمهور بنفيكا لوحة رائعة على ملعبهم "دا لوش" في التعادل أمام بايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق.

الفريق البرتغالي دخل مباراة الدور ربع النهائي كأضعف المرشحين وأقلهم وفرة من الحظوظ، لكن النسور أبم إلا وأن يخرجوا مرفوعين الرأس.

لاعب بنفيكا تعرض لعرقلة على حدود منطقة الجزار رأى الجمهور أنه يستوجب طرد جافي مارتينيز، لكن الحكم اكتفى بإنذاره.

روي فيتوريا اعترض على الحكم، ليقرر الحكم طرده من الملعب ومتابعة اللقاء من المدرجات.

أنديرسون تاليشكا نفذ الكرة بنجاح مسجلا هدف تعادل لبنفيكا، ورغم أن الهدف لم يكن كافيا لأن فريق العاصمة مازال يحتاج لهدفين أخرين كي يبلغون التأهل، لكنه ذلك لم يمنع جمهور بنفيكا من الصراخ والاحتفال مطالبين روي فيتوريا بتشجيع لاعبيه لمواصلة التوهج.

روي فيتوريا لم يعد بالتأهل لكنه وعدهم بأنه سيحارب أمام بايرن العتيد، وهدف تاليشكا رد الكبرياء لفيتوريا وأعاد بصيص الأمل لجمهور بنفيكا، ليصوروا لنا تلك الصورة التي قد تصلح لفيلم سينمائي.

دهاء فيتوريا

مازلنا في نفس المباراة حيث روي فيتوريا عاد له الأمل بعد الهدف، ورغم أنه سيتابع باقي الدقائق من المدرجات، لكن ذلك لن يمنع من إدارة المباراة.

روي فيتوريا لجأ لمهاجم يافع لم يلعب مع الفريق الأول من قبل هو يوفيتش، والسبب أن ثلاثي هجوم الفريق الأساسي نيكولاس جايتان، جوناس وكوستاس ميتروجلو غائبين بين إصابات وإيقاف.

يوفيتش نزل للملعب وأرسل معه فيتوريا ورقة بتعليمات جديدة يريده أنه يوصلها لزملائه.

تعليمات روي فيتوريا كانت بنزول مهدي كارسيلا لمركز الظهير الأيسر بعد خروج إليزيو، وكادت تلك التعليمات أن تتسبب في هدفا ثالث حيت تسلم يوفيتش الكرة داخل منطقة الجزاء في أخر هجمات اللقاء، لكنه سدد أعلى القائم.

وإن كانت تعليمات فيتوريا هذه المرة لم تأت نفعا بالنظر لضعف خبرات مهاجمه الذي اعتمد عليه، فإن الحيلة فنسها اتبعها فيتوريا بداية الموسم مع راؤول خيمنيز أمام موريرينسي.

وكانت النتيجة وقتها هي تسجيل راؤول هدفا في الهجمة التالية مباشرة، كان مفتاحا لتحويل النسور نتيجة اللقاء من التأخر بهدف إلى الفوز بثلاثية.

حماس سيميوني

هل تظن أن التنظيم الدفاعي وحده قادر على إيقاف فريق مرعب بقوة برشلونة؟

ديييجو سيميوني ليس مدربا عاديا، هو ذلك الحماسي المقاتل الذي يجعل لاعبوه يقاتلون من أجل ألوانهم، وهو أيضا هذا المدرب الذكي شديد الدهاء والذي يستغل كل إمكانياته من لاعبين وروح لتحقيق الفوز.

دييجو سيميوني ظهر بالأمس بجانب دوره في تدريب الفريق بمظهر آخر، وهو قائد مشجعين فريقه.

أين بويول من برشلونة؟

يجمع الناس أن برشلونة المرعب هجوميا، يعاني كثيرا دفاعيا. فهل الأمر فنيا فقط؟

بالماضي القريب كان يلعب كارليس بويول، وبويول هو ذاك اللاعب الذي لا يقبل الهزيمة، على أرض الملعب وليس في ميدان السوشيال ميديا.

"بويول هو ذلك الرجل الذي حين تكون فائزا بثلاثة أهداف ولا يتبقى سوى 20 ثانية على نهاية المباراة، لا يقبل باحتفالك بالنصر حتى لا يؤثر ذلك على تركيزك".. هكذا وصف جيرارد بيكيه زميله السابق في برشلونة.

اعتزل بويول ولم يبق سوى بيكيه يحمل أمال برشلونة. لكن بيكيه لا يعمل بنصائح بويول، فمدافع المنتخب الإسباني ينشغل بالسخرية من ريال مدريد وعدوه اللدود ألفارو أربيلوا.

قبل يومين من أهم مباراة في الموسم كما قال عليها، يهاجم أربيلوا على "تويتر" ويدخل معه في حربا كلامية لمعايرته بأنه لا يلعب أساسيا، لكن هل لو كان بويول مازالا لاعبا، لفعل بيكيه ذلك؟

على كل فإن أربيلوا الذي لا يشترك أساسيا سيكون حاضرا الآن في نصف نهائي دوري الأبطال، أما بيكيه الأساسي فقد كان أحد أعضاء هزيمة فريقه أمام أتليتكو مدريد، والاكتفاء بالمباريات المحلية فقط فيما تبقى من الموسم.