توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس والصين في مجال الموانئ

وقع اللواء بحري عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين ميناء بورسعيد، وميناء تشينغداو الصيني، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء هذا البروتوكول ضمن نتائج زيارة الرئيس الصيني الماضية لمصر، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.

وهدفت الاتفاقيات والمذكرات السالفة الذكر إلى زيادة التعاون بين الدولتين من أجل زيادة الاستثمارات الصينية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين، و التي تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في رفع معدلات الاقتصاد المصري، كما تشكل دورًا محوريًا في قضايا الشرق الأوسط.

كما يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من مبادرة إنشاء طريق الحرير الاقتصادي، لزيادة التعاون في مجالات تخطيط، إدارة وتشغيل الموانئ، نقل الخبرات، الموانئ صديقة البيئة، إنشاء آلية لتبادل المعلومات والتكنولوجيا في مجالات الموانئ، وصناعة النقل البحري .

يذكر أن ميناء بورسعيد، هو أحد الموانئ الستة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضيف ميزة إضافية إلى المميزات التي تتمتع بها المنطقة.

وتم التوقيع بمقر الهيئة بالعين السخنة، بحضور قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر عن الجانب الصيني “تشنج زينونج”، رئيس مجلس الإدارة، “لينج بينج” نائب المدير العام ليو زينج بن، و”زيو نيشان”.

كما حضر اللواء فتحي طه، رئيس هيئة ميناء بورسعيد، وقيادات شركة قناة السويس للحاويات .