محمد فاروق حكما لمباراة الأهلي وإنبي

خاض الأهلي مرانه الأخير اليوم الخميس قبل مواجهة إنبي غدا الجمعة ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري.

واتسم المران بفقرات ترفيهية بقيادة مخطط الأحمال مايكل ليندمان، والذي قام بتدريبات تعتمد على الركض بدون كرة.

كما أنهى المدير الفني مارتن يول المران بفقرة خاصة للتدريب على الكرات الثابتة، حيث انفرد بـ9 لاعبين هم مؤمن زكريا وأحمد فتحي وصالح جمعة وعمرو جمال وعبد الله السعيد وحسين السيد وأحمد الشيخ وصبري رحيل ووليد سليمان.

ويسافر الفريق اليوم للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة غد الجمعة في ملعب برج العرب.

وفي الوقت نفسه، قام الظهير الأيمن محمد هاني بتدريبات منفردة تحت إشراف ليندمان.

ومنح ليندمان هاني تدريبات خاصة متعلقة بالتحكم في الكرة وتعديل اتجاهات الحركة.

ويغيب هاني عن اللقاء للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

وظهر في المران مدافع الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي لؤي وائل، والذي أتى للنادي للحصول على جزء من مستحقاته.

وحرص وائل على مشاهدة المران مع الحارس أحمد عادل عبد المنعم، الذي حصل على إجازة من التدريبات بسبب إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية سيبعده عن لقاء إنبي ويانج أفريكانز في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

كما حضر للنادي المدير الفني للاتحاد الإماراتي ومدرب منتخب مصر السابق ضياء السيد، والذي اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة وشيرين شمس المدير التنفيذي للنادي.