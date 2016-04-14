اشتباكات عنيفة فى بنغازى واشتعال النيران بأحد خزانات مصنع الأسمنت

> أندلعت اشتباكات عنيفة اليوم /الخميس/، بكافة أنواع الأسلحة فى جميع محاور القتال بين قوات الجيش الليبى ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة .

وقال مصدر عسكرى اليوم، إن قوات الجيش بمحور مصنع الأسمنت بمنطقة الهوارى غرب بنغازى شنت هجوما عنيفا بالمدفعية بـ”صواريخ الجراد والسى 24 على تمركزت الجماعات المسلحة التى تتحصن بمصنع الأسمنت وضواحيه.

وأوضح المصدر ، أن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الهوارى بسبب اشتيعال النيران بأحد خزنات الزيت التابعة لمصنع الأسمنت.

وأشار إلى أن الطائرة العمودية المقاتلة "رعد" التابعة لسلاح الجو شن غارة استهدفت فى ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس استهدفت مركز قيادة وتجمعا للمسلحين ، فضلاً عن مخزن ذخيرة وآليات بمحيط المصنع.

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