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سفراء بريطانيا وفرنسا وأسبانيا يصلون طرابلس لدعم حكومة الوفاق

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سفراء بريطانيا وفرنسا وأسبانيا يصلون طرابلس لدعم حكومة الوفاق سفراء بريطانيا وفرنسا وأسبانيا يصلون طرابلس لدعم حكومة الوفاق

>وصل سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا الذين كانوا غادروا طرابلس فى 2014، إلى العاصمة الليبية الخميس فى بادرة دعم من دولهم لحكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة، وذلك بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الإيطالى إلى طرابلس، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

وهى الزيارة الأولى التى يقوم بها دبلوماسيون أوروبيون إلى طرابلس منذ اغلاق سفارات دول الاتحاد الأوروبى فى العاصمة الليبية بسبب المعارك خلال صيف 2014، ووصل السفراء الفرنسى انتوان سيفان والبريطانى بيتر ميليت والأسبانى خوسيه انتونيو بوردالو إلى مطار معيتيقة قبل التوجه إلى القاعدة البحرية فى طرابلس حيث مقر رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

وكان السراج دعا الثلاثاء عند استقباله وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى إلى "عودة البعثات الدبلوماسية إلى طرابلس فى أسرع وقت والى استئناف الرحلات الجوية المباشرة" مع إيطاليا، وسيعود السفراء إلى بلادهم بعد هذه الزيارة قبل عودة دائمة ممكنة، ورافق ملحقان عسكريان فرنسى وبريطانى الدبلوماسيين فى رحلتهم، بحسب اجهزة التشريفات الليبية

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (1)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (2)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (3)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (4)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (5)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (6)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (7)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (8)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (9)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (10)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (11)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (12)

سفراء فرنسا وبريطانيا وأسبانيا يزورون ليبيا (13)
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