مسؤولون يمنيون: 40 قتيلا فى يومين من القتال والغارات الجوية

>قال مسؤولون يمنيون أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا فى اليومين الماضيين فى أنحاء البلاد فى أعمال عنف عرضت للخطر اتفاقية وقف إطلاق النار التى دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الجارى، وتهدف الهدنة إلى تمهيد الطريق إلى محادثات سلام بين الأطراف المتصارعة فى اليمن والمقررة الأسبوع المقبل فى الكويت.

وقال المسؤولون ان القتلى سقطوا جراء الغارات الجوية التى يشنها التحالف بقيادة السعودية والذى يقاتل المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى البلاد، فضلا عن القتال البرى بين الجماعات المتحاربة. وأضافوا ان العاصمة صنعاء تعرضت بشكل خاص للغارات الجوية.

وأوضح المسؤولون ان غارات للتحالف استهدفت اليوم الخميس منطقة نهم غربى صنعاء ما أسفر عن مقتل مدنى واحد واصابة خمسة آخرين، وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث لوسائل الإعلام.

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