تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم اكتوبر لـ 16 مايو المقبل

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر، لجلسة 16 مايو المقبل لسماع باقى الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة العامة قد أحالت عمار جابر محمود وعامر عشرى عبد العظيم إلى محكمة الجنايات، بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.

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